Actualidade

O Benfica perdeu hoje fora com o Manchester United, por 2-0, em jogo da quarta jornada do grupo A da Liga dos Campeões em futebol, no qual é quarto e último classificado, sem qualquer ponto.

Um autogolo de Svilar, aos 45 minutos, com a bola, rematada por Matic, a bater nas costas do guarda-redes e a entrar, e uma grande penalidade, convertida por Daley Blind, aos 78 minutos, ditaram a quarta derrota das 'águias' em quatro jogos.

A equipa mantém, no entanto, ténues esperanças de apuramento, tendo em conta que hoje o CSKA Moscovo venceu fora o Basileia (2-1) e colocou as duas equipas com seis pontos, enquanto o Manchester United, de José Mourinho, com 12, está a um ponto de assegurar os oitavos de final da prova.