LC

O Paris Saint-Germain (PSG) e o Bayern Munique tornaram-se hoje nas duas primeiras equipas apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, após a quarta jornada do grupo B.

Claros dominadores do agrupamento, franceses e germânicos venceram hoje os seus compromissos, com os parisienses a receberem e golearem os belgas do Anderlecht por 5-0, enquanto os germânicos foram vencer à Escócia o Celtic por 2-1.

A duas jornadas do fim, PSG e Bayern Munique vão lutar agora pelo primeiro lugar do grupo, enquanto Anderlecht e Celtic vão discutir entre si a vaga para a Liga Europa.