Actualidade

O próximo concurso do Euromilhões, na sexta-feira, terá um `jackpot´de 28 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave vencedora de sexta-feira, anunciou a Santa Casa da Misericórdia.

Também nenhum apostador acertou no segundo prémio do concurso de terça-feira, tendo três apostadores (mas nenhum de Portugal) acertado no terceiro prémio, correspondendo a cada um receber 317.035,68 euros.

Já o quarto prémio foi dividido por 17 apostadores, cinco dos quais de Portugal, cabendo-lhes 5.169,68 euros.