Manhattan/Ataque

Cinco dos oito mortos do ataque perpetrado na terça-feira em Nova Iorque são argentinos, informou o Governo de Buenos Aires.

Num comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo do Presidente argentino, Mauricio Macri, identificou os cinco argentinos que morreram no ataque, dando conta ainda de que um outro se encontra internado no Hospital Presbiterano de Manhattan, mas fora de perigo.

"Os compatriotas, oriundos de Rosário [leste da Argentina, a 300 quilómetros da capital], faziam parte de um grupo de amigos que celebrava o 30.º aniversário da sua graduação da Escola Politécnica daquela cidade quando o trágico evento ocorreu", indicou o comunicado oficial.