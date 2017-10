Actualidade

A tocha olímpica chegou hoje à Coreia do Sul, a 100 dias da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão decorrer entre 09 e 25 de fevereiro de 2018 em Pyeongchang.

A delegação sul-coreana que transporta a tocha olímpica, que inclui o presidente do comité organizador, Lee Hee-beom, e a ex-campeã olímpica e mundial de patinagem artística Kim Yu-na, aterrou no aeroporto internacional de Incheon, perto de Seul, procedente da Grécia.

"Hoje é um dia muito importante e simbólico do trabalho e da paixão que nós dedicamos à organização de um dos eventos desportivos mais empolgantes jamais organizados no nosso país", declarou o presidente do comité organizador, Lee Hee-Beom.