A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) anunciou lucros de 428 milhões de dólares de Hong Kong (47 milhões de euros) no terceiro trimestre do ano, menos 16,5% face ao período homólogo de 2016.

As receitas do grupo foram de 10,01 milhões de dólares de Hong Kong (1,10 milhões de euros) entre julho e setembro último, ou seja, menos 0,6% em comparação aos mesmos meses do ano passado, de acordo com um comunicado da SJM, fundada por Stanley Ho, divulgado na terça-feira.

O EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) situou-se nos 726 milhões de dólares de Hong Kong (80 milhões de euros), menos 10,4% relativamente ao mesmo período do ano passado, referiu.