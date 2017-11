Manhattan/Ataque

A Venezuela condenou o ataque que causou pelo menos oito mortos e 11 feridos, na terça-feira, em Manhattan, Nova Iorque, ao mesmo tempo que expressou solidariedade com os Estados Unidos.

"A República Bolivariana da Venezuela expressa a mais profunda solidariedade com todas as vítimas e os familiares destes terríveis factos", de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira, em Caracas.

Na mesma nota, as autoridades venezuelanas condenaram energicamente qualquer ato de terror.