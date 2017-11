Actualidade

Uma delegação governamental timorense, liderada pelo primeiro-ministro Mari Alkatiri, participa esta semana, na cidade australiana de Perth, num encontro com a Austrália, Alemanha e várias nações da Ásia e Pacífico.

Além de Alkatiri, a delegação timorense inclui ainda os ministros de Estado, Agio Pereira e Estanislau da Silva, que deverão aproveitar este encontro para dar a conhecer oportunidades de investimento e negócios no país.

A Conferência Regional da Ásia-Pacífico (APRC, na sigla em inglês) vai contar, entre outros, com a presença do primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, e de vários membros do seu executivo, incluindo a chefe da diplomacia, Julia Bishop, e o ministro das Finanças, Mathias Cormann.