Actualidade

A Austrália vai proibir subidas ao monólito vermelho Uluru, um lugar sagrado aborígene situado no deserto do centro do país e uma das suas principais atrações turísticas, a partir de 2019, noticiaram hoje os 'media' locais.

A direção do parque Uluru-Kata Tjuta, constituída por oito proprietários tradicionais e três representantes do órgão gestor de parques, tomou a decisão por unanimidade após realizar consultas junto da comunidade Anangu, indicou a cadeia televisiva ABC.

Sammy Wilson, um dos proprietários, justificou a medida com a importância cultural que o monte tem para as comunidades indígenas.