Actualidade

O homem detido na terça-feira pela polícia japonesa, que encontrou nove corpos desmembrados num apartamento perto de Tóquio, confessou ter matado todas as vítimas num período de dois meses, foi hoje noticiado.

O suspeito de 27 anos afirmou que entrava em contacto com as futuras vítimas através da rede social Twitter, que matava "no mesmo dia" do primeiro encontro, de acordo com fontes policiais citadas por vários meios de comunicação japoneses.

A polícia japonesa afirmou que Takahiro Shirashi estava a ser ouvido pelos procuradores de Tóquio, antes de ser formalmente acusado.