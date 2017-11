Actualidade

As medidas do Governo chinês para reduzir a poluição vão resultar num abrandamento de 0,5% no ritmo de crescimento económico e de um porcento na produção industrial do país, durante este inverno, estima a consultora Capital Economics.

A firma de análise britânica contradiz assim o ministro chinês da Proteção Ambiental, Li Ganjie, que defendeu que o plano de Pequim para reduzir a poluição não afetará o crescimento económico.

Em outubro passado, a consultora francesa Societe Generale estimou que as medidas resultarão num abrandamento de 0,25%, no ritmo de crescimento da economia chinesa ao longo dos próximos seis meses.