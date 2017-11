Actualidade

Cerca de 45 concelhos de 12 distritos de Portugal Continental estão hoje com risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação publicada no site do IPMA, estão sob este alerta os concelhos de Torre de Moncorvo, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e Penamacor e Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

No distrito da Guarda, estão com risco muito elevado de incêndio os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Guarda, Sabugal, e no distrito do Porto estão os concelhos de Valongo, Penafiel e Marco de Canaveses.