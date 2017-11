Actualidade

O principal índice da Bolsa de Lisboa, o PSI20, abriu hoje a descer 0,60%, para 5.442,73 pontos.

Na terça-feira, o mercado bolsista de Lisboa encerrou com uma subida de 0,54% para 5.475,67 pontos no índice PSI20, em linha com os ganhos registados nas principais bolsas europeias, sendo a quarta sessão consecutiva de ganhos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove estavam a subir e cinco a descer. Os CTT lideravam as quedas, ao perder 14,95%, após a divulgação de resultados na terça-feira.