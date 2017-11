Manhattan/Ataque

O Uzbequistão prometeu hoje cooperar "com todos os meios" no inquérito ao atentado com uma carrinha que terça-feira provocou oito mortos em Nova Iorque, cujo alegado autor foi identificado como oriundo daquele país da Ásia central.

"O Uzbequistão está disponível para aplicar todas as suas forças e meios na ajuda ao inquérito sobre este ato terrorista", identificou o presidente usbeque, Chavkat Mirzioïev, citado num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na terça-feira, uma ciclovia movimentada perto do memorial do World Trade Center, em Manhattan, foi palco de um ataque cometido por um homem que investiu uma carrinha contra pessoas, causando pelo menos oito mortos e 11 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.