Actualidade

O Ministério da Cultura angolano iniciou reuniões com líderes das várias igrejas com atividade no país, cerca de 2.000 entre legalizadas e a aguardar reconhecimento pelo Estado, para abordar a nova proposta de lei sobre liberdade religiosa.

Na terça-feira, a própria ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, reuniu-se em Luanda com o líder da Igreja Kimbanguista, Kisolokele Kiangani Paul, tendo posteriormente anunciado para finais deste mês um encontro de auscultação conjunto com as igrejas legalizadas.

Fonte daquele ministério indicou à Lusa que estes encontros decorrem do âmbito das "orientações" do Presidente da República, João Lourenço, durante o seu discurso sobre o estado da Nação, em que prometeu rapidamente concluir e aplicar a legislação sobre a liberdade religiosa em Angola.