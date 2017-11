Manhattan/Ataque

O Governo chinês expressou hoje as suas condolências pelos oito mortos no ataque ocorrido em Manhattan, Nova Iorque, e apelou a maior cooperação internacional na luta contra "todas as formas de terrorismo".

"Expressamos as nossas condolências pelas vítimas e a nossa simpatia para com as famílias que perderam os seus entrequeridos" afirmou hoje em conferência de imprensa uma porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying.

"Sabemos que o prefeito de Nova Iorque qualificou o sucedido de ataque terrorista. Neste sentido, a China opõe-se a todas as formas de terrorismo e defende uma maior cooperação internacional para lutar contra este", sublinhou Hua.