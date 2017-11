Actualidade

Dois polícias tunisinos foram esfaqueados hoje frente ao Parlamento "por um salafista", que já foi detido, avançou o Ministério do Interior à agência France Presse (AFP).

"Um salafista atacou dois policiais com facas. Um foi atingido na testa, o outro no pescoço", adiantou o porta-voz do ministério, Yasser Mesbah, adiantando que o atacante foi preso.

Segundo Yasser Mesbah, o polícia que foi ferido no pescoço está nos cuidados intensivos.