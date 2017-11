Actualidade

O presidente russo Vladimir Putin chegou hoje a Teerão onde irá abordar questões sobre a Síria, o armamento nuclear iraniano e um reforço da cooperação económica entre os dois paises, segundo a televisão iraniana.

Putin, que visitou o Irão em 2015, tem previsto reunir-se com os seus homólogos Hassan Rohani e Ilhiam Aliev, presidente do Azerbaijão.

A Rússia e o Irão são apoiantes do presidente sírio, Bashar Assad, na guerra civil do país e a Rússia ajudou o programa de energia nuclear do Irão.