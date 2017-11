Actualidade

Os cadáveres de um homem e uma mulher, com idades compreendidas entre os 35 e os 40 anos de idade, apareceram dentro de um automóvel na Rua do Campismo, em Madalena, Vila Nova de Gaia, disseram à Lusa fontes da PSP e da Proteção Civil do Porto.

"Um casal entre os 35 e os 40 anos estão cadáveres numa viatura ligeira de passageiros na Rua do Campismo, na Madalena", disse à Lusa fonte do piquete da PSP do Porto.

A PSP colocou um perímetro de segurança no local onde se encontra a viatura com as duas vítimas mortais para "preservação do local" enquanto se aguarda a chegada da Polícia Judiciária para averiguar o que ocorreu.