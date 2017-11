Actualidade

O juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), vai representar o Conselho Superior da Magistratura no Programa de Assistência contra o Crime Transnacional Organizado entre a Europa e a América Latina, confirmou o CSM à Lusa.

Ivo Rosa, que irá abandonar o TCIC no início do próximo ano, será imediatamente substituído, pelo que, garante o CSM, o Tribunal Central de Instrução Criminal, "não ficará a funcionar com apenas um juiz durante qualquer período de tempo".

A notícia da saída de Ivo Rosa do TCIC foi avançada pela revista Sábado que adianta que o juiz irá trabalhar em Madrid e que será acompanhado pela coordenadora da Polícia Judiciária Patrícia Silveira.