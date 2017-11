Actualidade

Um homem de 48 anos foi detido em flagrante delito quando tentava atear fogo numa zona de mato em Paços de Ferreira (Porto) com um isqueiro, informou hoje fonte da GNR do Comando Territorial do Porto.

Fonte das relações públicas da GNR do Porto, António Silva Ferreira, adiantou à Lusa que o detido em flagrante delito "não ofereceu resistência" no momento da detenção e acrescentou que a patrulha da GNR avistou a situação do lançamento de fogo de forma fácil a partir da estrada municipal onde de encontrava a patrulhar.

Os militares detiveram de imediato o indivíduo depois de o terem avistado a atear o fogo com um isqueiro e acionaram os meios para o combate ao incêndio, evitando assim que "fossem colocados em perigo pessoas e habitações", acrescenta um comunicado da GNR divulgado hoje.