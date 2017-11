Actualidade

As autoridades de saúde contam com os médicos nos centros de saúde e hospitais para informarem os doentes da importância da vacinação contra a gripe, reconhecendo que as temperaturas quentes fazem com que as pessoas não pensem na doença.

Ainda assim, e segundo a diretora-geral da Saúde, cerca de meio milhão de pessoas já se vacinaram contra a gripe nas instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Graça Freitas falava aos jornalistas durante uma iniciativa de promoção da vacinação contra a gripe que decorreu no Centro de Saúde de Moscavide, em Loures, onde o secretário de Estado da Saúde recebeu esta vacina.