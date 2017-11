Actualidade

A Autoridade para as Condições de Trabalho detetou, em 2016, 30 infrações por desigualdade e descriminação no trabalho, que resultaram em coimas no valor mínimo de quase 152 mil euros, segundo um relatório hoje divulgado.

Durante o ano de 2016, a ACT realizou 36.076 visitas inspetivas para observar o cumprimento das normas nas matérias de igualdade e não discriminação em função do sexo, abrangendo 22.944 entidades.

No âmbito destas ações foram detetadas 30 infrações (18 infrações em 2015), a que correspondeu a aplicação de coimas no valor mínimo de quase 152 mil euros, tendo sido também levantadas 140 advertências (267 em 2015), adianta o relatório sobre "o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional - 2016".