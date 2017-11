Manhattan/Ataque

O Governo português disse hoje que, até ao momento, não é possível apurar se há portugueses entre as vítimas do ataque de terça-feira em Nova Iorque e que está a acompanhar a situação através das autoridades consulares.

"Neste momento ainda não é possível apurar se há portugueses entre as vítimas mortais ou entre os feridos do ataque de terça-feira em Manhattan", disse à agência Lusa fonte do gabinete secretário de Estado das Comunidades, José Luis Carneiro.

A mesma fonte adiantou que o Governo está a acompanhar a situação através das autoridades consulares portuguesas em Nova Iorque, ressalvando que até ao momento "não foi possível apurar se há cidadãos portugueses envolvidos".