Autárquicas

Um plenário distrital de militantes do BE vai hoje analisar e votar um acordo com o PS para a governação da Câmara Municipal de Lisboa, com a atribuição de pelouros ao vereador bloquista Ricardo Robles.

A convocatória do plenário de aderentes da distrital do Bloco tem como único ponto da ordem de trabalhados a "análise e deliberação sobre eventual resultado das negociações sobre a Câmara Municipal de Lisboa" e decorre esta noite, à porta fechada, na véspera da primeira reunião do executivo camarário.

As negociações entre PS e BE foram estabelecidas logo após os resultados das eleições autárquicas de 1 de outubro, que ditaram a vitória do socialista Fernando Medina, perdendo a maioria absoluta, e a eleição de Ricardo Robles.