Manhattan/Ataque

O autor do ataque perpetrado na terça-feira em Manhattan, que causou oito mortos e 11 feridos, "está ligado" ao autoproclamado Estado Islâmico e "radicalizou-se" nos Estados Unidos, divulgou o governador de Nova Iorque.

Em declarações ao canal de televisão americano CNN, o governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, confirma as indicações que já tinham sido referidas por alguns órgãos de comunicação social, segundo os quais o atacante terá deixado uma mensagem, escrita em árabe, na qual manifestará aliança ao grupo terrorista.

Segundo o jornal New York Times, a mensagem, juntamente com uma bandeira do autoproclamado Estado Islâmico, terá sido encontrada dentro da carrinha utilizada no ataque registado perto do memorial do World Trade Center, em Manhattan.