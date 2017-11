Actualidade

A Judiciária deslocou-se hoje ao local onde foram encontrados dois mortos no interior de um automóvel perto da Praia da Madalena, em Gaia, e os corpos vão para Instituto de Medicina Legal do Porto, disse fonte policial.

Fonte da PSP avançou à Lusa que a Polícia Judiciária se deslocou hoje de manhã ao local onde foram encotrados os cadáveres de um homem e uma mulher, com idades compreendidas entre os 35 e os 40 anos de idade, dentro de um automóvel na Rua do Campismo, e que a zona permanece com o perímetro de segurança.

A PSP vai enviar uma "automaca" (viatura da PSP destinada à remoção dos cadáveres) para o local para transportar os corpos para o Instituto de Medicina legal do Porto, acrescentou a mesma fonte.