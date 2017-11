Actualidade

A PSP deteve 54 pessoas nas últimas 24 horas, a maior parte por posse e tráfico de estupefacientes, tendo ainda apreendido várias doses de droga, armas brancas e de fogo.

Um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP dá conta da atividade desenvolvida entre as 09:00 de terça-feira e as 09:00 de hoje, através das quais foram detidas 54 pessoas.

As detenções realizadas pela PSP relacionaram-se com posse e tráfico de estupefacientes (24), uma decorrente da emissão de mandado de detenção, sete por condução sob o efeito do álcool, cinco por furto e três por resistência e coação sob funcionário.