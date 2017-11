Actualidade

A adesão à greve dos trabalhadores da empresa Randstad a prestar serviço nos 'call centers' da EDP é hoje de cerca de 90%, segundo o sindicato que convocou a paralisação, referindo ser "imprevisto o efeito" na atividade.

"De manhã, a adesão é de cerca de 90%, havendo cerca de 10 trabalhadores no polo" quando em dias feriados, sábados e domingos estão habitualmente 100, disse à agência Lusa Anna Romão, do Sindicato das Industrias Elétricas do Sul e Ilhas (SIESI).

Os trabalhadores da empresa Randstad, que prestam atividade nos 'call centers' da EDP, cumprem a partir de hoje até sábado uma greve, que incluirá uma concentração na quinta-feira frente à sede da empresa em Lisboa.