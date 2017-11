Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, acreditou hoje embaixadores de seis países, entre os quais de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, o primeiro ato do género desde que se tornou chefe de Estado, a 26 de setembro.

Na cerimónia que teve hoje lugar no Palácio Presidencial, em Luanda, apresentaram as cartas credenciais os novos embaixadores de São Tomé e Príncipe, Carlos dos Anjos, de Cabo Verde, Jorge de Figueiredo, de Espanha, Manuel Ruigomez, da Rússia, Vladimir Tarorov, da República do Congo, Chryst Engobo, e da Nigéria, Adesesan Olatunde.

Em declarações à impressa, no final do ato, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, destacou o facto de ter sido esta a primeira cerimónia de acreditação de embaixadores presidida por João Lourenço.