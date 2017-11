Actualidade

O poeta Fernando Pinto do Amaral, com "Manual de Cardiologia" (D. Quixote), o ficcionista Ernesto Rodrigues com "Uma bondade perfeita" (Gradiva) e o ensaísta Rui Miguel Mesquita são os vencedores dos prémios PEN para obras publicadas em 2016.

Os vencedores foram hoje divulgados pelo PEN Clube Português, em comunicado.

O prémio entregue ao poeta Fernando Pinto do Amaral foi decidido por unanimidade pelo júri composto por Teresa Martins Marques, João David Pinto-Correia e Isabel Pinto Mateus, adianta o comunicado do PEN Clube.