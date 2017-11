Actualidade

O Ministério da Administração Interna vai reunir-se com Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal por considerar que a instituição se encontra numa "situação extraordinária" já que pende sobre ela uma insolvência.

Fonte do gabinete do ministro Eduardo Cabrita disse hoje à agência Lusa que a "situação é extraordinária" e que está prevista, ainda sem data marcada, uma reunião entre elementos do ministério e a associação.

Os Bombeiros do Seixal vão concentrar-se na segunda-feira às 10:00 junto ao tribunal do Barreiro contra a recusa do Processo Especial de Revitalização, alegadamente devido à posição de um credor (BBVA) que tem apenas 0,31% dos créditos da corporação.