Actualidade

Um homem de 57 anos e dois jovens de 24 anos foram hoje "brutalmente agredidos" na cidade de Coimbra, encontrando-se um deles com prognóstico muito reservado, disse à agência Lusa fonte da PSP.

A mesma fonte adiantou que as agressões aconteceram antes das 08:10, hora do alerta para a PSP via 112, no exterior da rua Luciano Castilho, na zona da Solum.

O homem de 57 anos estava a ser agredido por dois indivíduos quando dois jovens de 24 anos foram em seu socorro, acabando também por ser agredidos.