Actualidade

Porto, 01 nov (Lus) - O FC Porto venceu hoje pela primeira na Taça da Europa de basquetebol, arrancando um difícil triunfo sobre os austríacos do Kapfenberg Bulls por 85-84, em jogo da terceira jornada do grupo C, disputado no Porto.

Um lançamento livre de Marcus Gilbert, no último segundo do encontro, entregou aos 'dragões' o ponto decisivo no jogo, numa partida em que a equipa portuguesa, apesar de alguma inconstância, protagonizou uma excelente recuperação no último período do encontro.

Com este triunfo, e volvidas três jornadas, os 'dragões' isolam-se no terceiro lugar do grupo C da competição com quatro pontos, tendo ainda mais dois jogos em casa e um fora até ao fecho desta fase.