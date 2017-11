Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, mandou hoje que fossem retomadas as emissões da RDP e da RTP África no país, antecipando a data acordada, 08 de novembro, entre os governos guineense e português na terça-feira.

"Autorizo a abertura imediata do sinal da RTP e da RDP África", disse à agência Lusa Umaro Sissoco Embaló, no final da reunião do Conselho de Ministros, em Bissau.

O primeiro-ministro guineense explicou que decidiu mandar retomar hoje as emissões devido às relações existentes entre a Guiné-Bissau e Portugal.