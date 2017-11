Actualidade

O português João Sousa continua sem conseguir contrariar o melhor ténis do argentino Juan Martin del Potro, com quem voltou a perder passado uma semana, agora no Masters 1.000 de Paris.

O embate, da segunda ronda do torneio, terminou com uma rápida vitória por parte de del Potro, em dois 'sets', paciais de 6-2 e 6-2.

Esta é a terceira vez que o luso, 58.º jogador mundial, se cruzou com del Potro, 13.º cabeça de série, sempre com vitória do argentino. Assim aconteceu nos Jogos Olímpicos do ano passado e de novo na passada semana em Basileia, Suíça.