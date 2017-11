Actualidade

O espanhol Rafael Nadal assegurou hoje a manutenção na primeira posição no ´ranking´ mundial no final da temporada, após vencer o sul-coreano Ching-Hyeon em dois ´sets´, por 7-5 e 6-3, em Paris.

Seja qual for o desfecho do Masters de Londres, que se realizada de 12 a 19 de novembro, nenhum dos seus mais diretos perseguidores conseguirá alcançar o tenista espanhol de 31 anos, que já em 2008, 2010 e 2013 terminou a temporada no topo da hierarquia do ténis mundial.

Nadal é também o mais velho número um do mundo desde a criação da classificação ATP, em 1973.