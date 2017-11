Actualidade

Besiktas e Mónaco empataram (1-1) hoje na quarta jornada do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, um resultado que deixa os turcos praticamente apurados e a equipa de Leonardo Jardim mais longe dos oitavos de final.

Caso o Leipzig vença ainda hoje no terreno do FC Porto, o Besiktas confirma mesmo a presença na próxima fase da Liga dos Campeões.

Em Istambul, o Mónaco chegou à vantagem perto do intervalo, aos 45+1 minutos, através do português Rony Lopes, num lance que teve assistência do seu compatriota João Moutinho. Os dois foram titulares na equipa de Leonardo Jardim.