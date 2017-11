Actualidade

O ministro da Defesa britânico, Michael Fallon, demitiu-se hoje, depois de ter admitido que teve uma conduta inapropriada com uma jornalista, anunciou hoje um porta-voz do Governo do Reino Unido.

O ministro pediu desculpa, esta segunda-feira, por ter colocado a mão num joelho da jornalista Julia Hartley-Brewer durante um jantar em 2002.

Numa carta enviada hoje à primeira-ministra britânica, Theresa May, o ministro considerou que pode ter "ficado aquém dos elevados padrões" esperados pelos militares.