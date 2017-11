Entrevista a Ben Stiller

Ben Stiller já não é um trintão. Ben Stiller já não é um quarentão. Ben Stiller é um cinquentão e começa a ganhar a sabedoria que só a idade nos pode dar. O novo “A Vida de Brad”, que estreia amanhã, ajuda a confirmar esta ideia.

Ben Stiller veio de uma família de comediantes natos, uma mãe e um pai que saíam para o emprego logo pela manhã e só voltavam mais tarde, depois de terem entretido audiências em clubes fumarentos abertos até de madrugada. Ansioso, simpático, por vezes com alguma dificuldade em encontrar voz autónoma num cenário laboral em que lhe estão sempre a pedir para fazer de guarda de museu capaz de divertir crianças.

Já fez comédias que descambavam invariavelmente em piadolas de liceu, como foi o There is Something About Mary, com Cameron Diaz e aquele gel de cabelo. Já foi realizador ao serviço de Jim Carrey, quando Hollywood deixou que este par de loucos fosse fazer o Cable Guy, uma diatribe sóbria e perturbante. Hoje aparece num filme que fala, também, da sua evolução como ser humano. A história revolve em torno de uma relação entre pai e filho num mundo cheio de pequenas armadilhas e grandes expetativas.

Porque é que um ator de sucesso quer fazer um filme sobre um homem que tem de sobreviver às pressões sociais ligadas à ideia de sucesso? Alguma vez deparou consigo a invejar o trajeto profissional ou pessoal de amigos?

Claro que sim. Achei que o texto de base ia por caminhos raramente vistos no cinema. Há ali um diálogo interior constante que revela a maneira como aquele indivíduo se sente à medida que evolui pela vida adentro. Sabemos como se sente, o que pensa dos amigos, as inseguranças face aos outros, que opinião terá de si mesmo. Há ali uma prospeção interior que mostra uma grande coragem. Um dos problemas desta arte é tentar encontrar assuntos que mereçam o nosso tempo e o nosso debate. Por vezes, nestas andanças, temos ideias que são boas, mas que se torna difícil aplicar num contexto mais vasto e real. No caso desta história, o que vemos é um homem que deixa de estar obcecado consigo mesmo e com o espaço que ocupa na estrutura económica e social. Ao longo daquele percurso percebemos que tudo isso acaba por desaguar em algo bem mais concreto – neste caso, a relação que consegue estabelecer com o filho. Há ali uma procura de afeto e ligação.

Alguma vez se viu obrigado a recorrer a cunhas ou favores invulgares porque, como pai, os seus filhos esperam isso de si quando querem mesmo obter algo ou ter acesso, por exemplo, a um concerto ou a um posto de trabalho agradável durante as férias grandes?

O meu filho tem agora 12 anos e, por isso, acho que ainda é cedo para me ver confrontado com emergências desse tipo. A minha filha de 15 anos está a passar por uma fase diferente. Fomos viver para Nova Iorque há cerca de sete anos e só lhe posso dizer que ela anda absolutamente obcecada com o teatro musical. É aquilo que ela quer fazer quando for mais velha. Tem uma voz fantástica. Por vezes pede-me para ir em excursão familiar ver um determinado musical – apenas porque, depois, quer ir aos bastidores conhecer os atores todos. É só para isso que ela quer ir comigo ao teatro! Não deixa de ser tocante. Faz-me lembrar os meus tempos de infância, Nova Iorque, os meus pais.

Que lembranças lhe ficaram dessas primeiras aventuras no espaço do teatro?

Lembro-me que, a certa altura, o meu pai estava a fazer uma peça com o William Hurt, chamada Hurly Burly. Já foi há 30 anos, ou mais. Eu tinha, talvez, uns 18 ou 19 anos. Ficava nos camarins e o William Hurt vinha falar comigo, como se ele fosse uma pessoa normal e não um ator incrível que naquela altura tinha protagonizado obras geniais. Falava comigo sobre a arte da representação. Nunca me vou esquecer. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu puder fazer o mesmo pelos meus filhos, adoraria.

Que relação tem com o juízo de valor social? Presumo que os miúdos e os jovens estão mais desligados dessa ideia de saber se são respeitados, ou não, pelos nossos pares. Ou acha que é tudo uma questão geracional? Cultural? Genética? Será que é uma predisposição, isto de comparar trajetos de vida?

Deve ser um bocadinho disso tudo. E, agora, estou só a falar do meu caso em particular. Um aspeto importante, nestes últimos tempos, tem sido o peso dos novos meios de comunicação social. Nota-se, por um lado, a exacerbação dessa tendência comparativa. É um facto. Mas é preciso não esquecer que a ideia e a execução diária do instrumento a que chamamos ‘social media’, todas essas coisas estão a ser criadas por seres humanos. É um relacionamento inventado por nós. Vem de nós mesmos. Isto é assim porque, como seres humanos, somos ao mesmo tempo curiosos e objetos de curiosidade. Há ali algo. As redes de sociais são uma espécie de extensão da nossa civilização. Damos connosco a pensar: “Hmm, que andará aquele tipo a fazer? Que aconteceu aos que já foram os meus melhores amigos?”. Estamos sempre a comparar a nossa vida com a dos outros.

Ainda sobre essa observação diária, ao tentar perceber como é que o comum dos mortais resolve os grandes problemas que resultam da comparação de vidas diferentes, tem feito algumas descobertas?

Desde logo, sempre achei refrescante que as pessoas são capazes de recorrer a muitos truques quando têm de lidar com essas questões. Mas se vamos a falar dos verdadeiros iconoclastas, aqueles que realmente se estão a cagar para normas e preconceitos, esses são os que merecem a minha vénia. São esses os meus grandes ídolos. Gosto daqueles que, logo desde muito cedo, deixaram claro que iriam fazer aquilo para que tinham nascido, como se afirmassem: “Não! Agora vou criar algo mais pessoal”.

Em que fase da sua vida se encontra, agora que é pai de filhos e não o adolescente perpétuo e/ou adulto desajustado de algumas das suas comédias?

À medida que tenho envelhecido, percebi: não podemos deixar que a nossa vida e a nossa felicidade sejam testadas e constantemente reguladas por eventos que não podemos controlar. A vida dos outros vai muito para além do que está ao nosso alcance. Se calhar é tudo uma questão de tentar obter o equilíbrio perfeito entre o yin e o yang. Com a idade uma pessoa pensa mais naquilo que gostaria de fazer, no que gostaria de executar ou concretizar antes do fim. Mas, por outro lado, está consciente de que não pode depositar aí todas as esperanças. Seria um erro preocupar-se demasiado com o futuro porque, nesse caso, não estaria a gozar o momento presente.