Actualidade

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida na noite de quarta-feira num tiroteio ocorrido no interior de um supermercado Walmart no estado norte-americano do Colorado, informou a polícia.

O Departamento da Polícia de Thornton, localidade nos subúrbios de Denver, informou, através do Twitter, que dois homens morreram e que uma mulher foi transportada para o hospital.

As autoridades indicaram que não se trata já de uma situação com um "atirador ativo", sem especificar, no entanto, se o autor dos disparos foi morto, ferido, detido ou se se colocou em fuga.