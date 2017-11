Actualidade

A líder de facto da Birmânia, Aung San Suu Kyi, chegou hoje ao oeste do país para uma visita surpresa àquela região, epicentro do conflito que já levou mais de 600 mil rohingya a fugirem para o Bangladesh.

"A conselheira de Estado [título oficial de Suu Kyi] encontra-se atualmente em Sittwe e irá a Maungdaw e a Buthidaung", no estado de Rakhine, no oeste da Birmânia, declarou o porta-voz do governo Zaw Htay à agência de notícias francesa AFP.

Trata-se da primeira visita de Suu Kyi ao estado de Rakhine, desde que a crise dos rohingya estalou, em 25 de agosto, após um ataque de um grupo rebelde daquela minoria muçulmana contra instalações policiais e militares que foi seguido de uma vasta ofensiva militar.