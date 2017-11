Actualidade

As autoridades indianas elevaram hoje para 22 o número de mortos na sequência da explosão ocorrida na quarta-feira numa central termoelétrica, no estado do Uttar Pradesh, no norte do país.

A explosão numa caldeira da central da estatal Corporação Nacional de Energia Térmica (NTPC, na sigla em inglês), em Unchahar, fez ainda pelo menos 60 feridos.

As autoridades temem, contudo, que o número de vítimas possa aumentar, dado que muitos feridos foram hospitalizados com queimaduras graves.