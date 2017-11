Manhattan/Ataque

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu na noite de quarta-feira que o atacante que, na véspera, causou a morte a oito pessoas em Manhattan, em Nova Iorque, deveria ser condenado à pena de morte.

"O terrorista de NYC [Nova Iorque] estava contente, [dado que] pediu para que a bandeira do ISIS [Estado Islâmico] fosse pendurada no seu quarto no hospital. Ele matou oito pessoas e feriu gravemente 12. Deve ser condenado à pena de morte!", escreveu Donald Trump no Twitter.

O presumível autor do ataque, Sayfullo Saipov, de 29 anos, natural do Uzbequistão, que investiu a carrinha contra quem passava numa ciclovia movimentada em Manhattan, foi formalmente acusado na quarta-feira de terrorismo.