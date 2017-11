Actualidade

As autoridades norte-americanas elevaram para três o número de mortos na sequência de um tiroteio ocorrido na noite de quarta-feira num supermercado Walmart no estado do Colorado.

O Departamento da Polícia de Thornton, localidade situada nos subúrbios de Denver, informou, através do Twitter, que dois homens morreram no local e que uma mulher sucumbiu aos ferimentos no hospital.

No mais recente 'tweet', em que atualiza o número de vítimas, a polícia de Thornton deu conta de que não foram efetuadas detenções.