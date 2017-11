Actualidade

Mais de metade dos operadores turísticos esperam que o Natal e o fim de ano sejam melhores do que no ano passado relativamente a receitas, dormidas e número de turistas em Portugal, segundo o Barómetro do Turismo.

De acordo com o Barómetro do Turismo, do IPDT - Instituto do Turismo, hoje divulgado, 53,8% dos respondentes acreditam que esta época festiva será melhor este ano do que no ano passado a nível de número de turistas, uma proporção que sobe para os 56,1% relativamente a dormidas e para 56,2% quanto a receitas no mercado interno.

Quanto ao mercado externo, as perspetivas são ainda mais otimistas: 65,2% esperam que sejam melhor em termos de número de turistas, 65,2% antecipam um desempenho mais positivo quanto às dormidas e 70,3% está à espera de mais receitas neste período do que no mesmo intervalo do ano passado.