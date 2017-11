Actualidade

A China disse hoje esperar que a próxima visita do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obtenha resultados importantes e sirva para "injetar um novo estímulo" na relação bilateral.

O ministério chinês dos Negócios Estrangeiros anunciou formalmente a visita de Trump, na próxima semana, e alguns detalhes da sua agenda no país, parte de um périplo pela Ásia que realizará entre 04 e 14 de novembro.

Trump chegará a Pequim no dia 08 de novembro. No dia seguinte será recebido no Grande Palácio do Povo, com uma cerimónia de boas-vindas, junto com o Presidente chinês, Xi Jinping.