Catalunha

O Supremo Tribunal de Espanha adiou para o dia 09 de novembro as audiências da presidente do Parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, e de outros cinco deputados, disseram hoje à EFE fontes judiciais.

O magistrado do Supremo Tribunal, Pablo Llarena, suspendeu as audiências que estavam marcadas para hoje e sexta-feira a pedido dos advogados dos deputados e membros da Mesa do Parlamento da Catalunha e que estão a ser investigados por alegados crimes de rebelião e sedição.

Entretanto, na Audiência Nacional encontram-se nove dos 14 ex-membros da Generalitat indiciados pela juíza Carmen Lamela.