Catalunha

O Supremo Tribunal espanhol decidiu colocar os seis deputados regionais, entre eles a presidente do parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, em vigilância policial até daqui a uma semana, quando voltarem a ser ouvidos pelo tribunal.

Segundo fontes do Tribunal Supremo, o juiz aceitou o pedido do procurador que fez este pedido depois da decisão de suspender as audiências que começaram esta manhã até 09 de novembro próximo.

O Ministério Público não se opôs ao adiamento das audições, mas pediu como medida cautelar a vigilância policial para Forcadell e os cinco membros da Mesa do parlamento regional.