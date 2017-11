Actualidade

A CGTP anunciou hoje 10 medidas urgentes para garantir a igualdade salarial entre mulheres e homens, no dia em que o tema está a ser trabalhado em Conselho de Ministros.

Em comunicado, a central sindical defende o aumento geral dos salários (no setor privado, no setor público empresarial e na Administração Pública), o aumento do salário mínimo nacional (600 euros em 2018) e as respetivas atualizações anuais, "não só na vertente da valorização do trabalho, mas também na vertente do combate à discriminação salarial entre mulheres e homens".

Exige ainda a revogação das normas gravosas do Código do Trabalho, nomeadamente da caducidade das convenções coletivas, bem como a reintrodução do princípio do tratamento mais favorável, bem como a integração na negociação e na contratação coletiva de medidas de promoção e salvaguarda da igualdade retributiva, com recurso, nomeadamente, à majoração salarial para eliminar desigualdades existentes.